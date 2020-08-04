النقيب بوعشرين: ننتظر نسخة من الحكم لنعرف تهم إدانة “باطمة” بـ8 أشهر.. بُرأت من جميع التهم الواردة في صك الاتهام

كشف محامي الفنانة باطمة، النقيب عبد اللطيف بوعشرين، أنه لم يتوصل بعد بنسخة الحكم، الصادر في حق الفنانة باطمة، ليعرف ما هي التهم، التي أدينت بها، ما دامت قد برأت من كل ما جاء في صك الاتهام، حسب قوله.

وأجرى محامي باطمة اتصالا مباشرا، ليلة أمس الاثنين، مع صحفي سعودي، صديق لدنيا، أوضح فيه للجمهور أنه لم يتوصل بعد بمنطوق الحكم كاملا، ما يجعله يتحفظ على الخوض في عديد من الأمور، موضحا أنه سيوضح للجمهور كل التفاصيل، عندما يتوصل بنسخة من الحكم.

وأكد عبد اللطيف بوعشرين أن نسخة الحكم ضد باطمة غير جاهزة، إلى حدود الساعة، معتبرا ذلك أمرا طبيعيا، لأن مرافعاته دامت 10 ساعات في مجملها، والقانون يلزم المحكمة بالإجابة عن جميع الدفوعات، التي قدمها.

وأكد النقيب نفسه أنه تواصل مع المحكمة عن طريق أحد مساعديه، وأخبروه أن نسخة الحكم ستكون جاهزة، يوم الخميس المقبل، بينما مكنه رئيس كتابة الضبط من شهادة بمنطوق الحكم، تتضمن خلاصة، لكنها لا تفيد بالقطع ما يود شرحه المحامي.

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وقال بوعشرين إن باطمة بريئة من كل التهم، التي وردت في صك الاتهام، لكنها أدينت بـ8 أشهر، وهو أمر ستفسره نسخة الحكم، يضيف المحامي نفسه.

وزاد بوعشرين: “هناك مجموعة من الادعاءات عن الأوسمة.. مجموعة من الاكاذيب صاحبت هذا الملف، منذ بدايته، وأنا بدوري أعيش الإفتراء صبحا، ومساء”.

وأشار بوعشرين إلى أن هناك من يفسر إدانة باطمة بسبب ثبوت تهم السب، والقذف، والتهديد، نافيا ذلك، وقال إنها لم تتابع بتهمة السب، والقذف أصلا، كما أنها برأت من تهمة التهديد”.

وكانت المحكمة قد أدانت الفنانة دنيا باطمة في حكمها الابتدائي، بالحبس النافذ 8 أشهر، وسنة لشقيقتها ابتسام، وسنة ونصف لمصممة الأزياء، عائيشة عياش، وعشرة أشهر لصوفيا الشكيري.