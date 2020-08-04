سعيدة فكري تنال دكتوراه فخرية

أعلنت الفنانة سعيدة فكري، ليلة أمس الاثنين، حصولها على شهادة دكتوراه فخرية، من طرف حركة السلام في القارة الإفريقية، تقديرا لتسخير فنها لخدمة الإنسانية، وخلق السلام، والتعايش، كما حصلت على شهادة الوسام الذهبي من طرف المرصد الإفريقي للسلم، والسلام.

وفي بلاغ حول الموضوع، فإن سعيدة فكري حصلت على شهادة الدكتوراه الفخرية بفضل “مجهوداتها لخدمة الإنسانية، من أجل عالم متعايش متسامح، ورفع الظلم والدفاع عن الحرية، وحقوق الإنسان، واهتمت بوضعية الطفولة، والمرأة”.

وأضاف البلاغ نفسه “بقرار من الأمانة العامة لحركة السلام في القارة الإفريقية، خلال اجتماعها، المنعقد يوم 10 يوليوز 2020، وحسب القانون الداخلي، منحت شهادة الدكتوراه الفخرية للدكتورة الفنانة المميزة سعيدة فكري، من المملكة المغربية، المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لدورها الفعال، وعنايتها، واهتمامها بهموم، وقضايا الإنسان، والعمل على نشر ثقافة السلام، والتعايش، والتسامح، وتقارب الشعوب بلغة الغناء والفن الراقي، الملتزم، الذي لا يعترف بالسياسات، ولا بالحدود. لغة الفن الملتزم تغوص في أعماق وجدان الإنسان”.

ومنح المرصد الإفريقي للسلم والسلام شهادة الوسام الذهبي لسعيدة فكري، وذلك “للجهود المبذولة لخدمة الإنسانية، لتحقيق السلام والتعايش السلمي بين الشعوب، وإصلاح المجتمعات الإنسانية.

وكانت سعيدة فكري قد أصدرت أغنية جديدة بعنوان “لمرايا”، تعاونت فيها مع مغني الراب الحر، وقد حققت نجاحا منذ إصدارها.