انفجار كبير يهز بيروت وعشرات الإصابات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، بعد عصر اليوم الثلاثاء، وقالت تقارير لبنانية إن عشرات الإصابات في المكان نتيجة الانفجار.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية ان المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار ناجم عن مفرقعات داخل أحد المستودعات في مرفأ بيروت. وذكرت "فرانس برس" إنه لم يعرف سبب الانفجار ولا موقعه بالضبط، لكن مكتب وكالة فرانس برس في شارع الحمراء في وسط بيروت اهتزّ نتيجة الانفجار، وتحطم الزجاج في قطر كبير من أحياء العاصمة، وأنه يُشاهد دخان كثيف في سماء العاصمة.

وذكر مراسل الأناضول في بيروت أن الانفجار خلف أضرارا كبيرة بالمباني قرب مرفأ بيروت، وتضرر منزل سعد الحريري فيما قالت مصادر مقربة منه إنه بخير ويتابع تطورات الانفجار.

وأضافت وسائل إعلامية لبنانية أن الانفجار ألحق أضرارًا كبيرة بمقر الحكومة اللبنانية وسط بيروت.