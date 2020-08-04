الطيبة: وفاة مسن إثر فيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي في الطيبة، اليوم الثلاثاء، مسن يبلغ من العمر 78 عاما إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وهي حالة الوفاة الأولى في المدينة.

وأفاد مراسل "عرب 48"، ضياء حاج يحيى، بأن المسن عانى من أمراض مزمنة، وكان قد أصيب بعدوى الفيروس قبل نحو الشهر.

ووفقا للمعطيات الصادرة عن وزارة الصحة، فقد بلغ مجمل عدد المصابين بفيروس كورونا في مدينة الطيبة، 484 مصابا إذ تعافوا من بينهم 204 مصابين.

وشهدت البلاد، مؤخرا، تسجيل وفيات عدة نتيجة فيروس كورونا، آخرها امرأة من قرية نحف أول من أمس، الأحد.

هذا، وشهدت منطقة المثلث العدد الأكبر من حيث الإصابات في المجتمع العربي، مع تسجيل ما يزيد عن 3 آلاف إصابة لتشكل نسبتها 45% من مجمل المصابين العرب، بينها أكثر من 1300 حالة نشطة وهي تشكل نحو 50% من مجمل الحالات النشطة في المجتمع العربي.