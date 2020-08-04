شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار ضخم يهز العاصمة اللبنانية بيروت (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 -وكالات:

ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن “انفجارا كبيرا وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت، وهو مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري، وسمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة”.

وأفادت قناة “LBCI” بأن رئيس الوزراء سعد الحريري بخير ويتابع اتصالاته، وقالت القناة إنه في المعلومات الأولية فإن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت ما أدى إلى احتراقه جراء إنفجار مفرقعات نارية داخله.