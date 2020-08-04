شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد: مقتل 15 من الميليشيات الموالية لإيران في قصف لريف البوكمال والان نبدء بالتفاصيل
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، نفذت طائرات حربية مجهولة، فجر اليوم طلعات استهدفت مواقع للقوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها، ضمن قاعدة الإمام علي وقرب السكة وعمق بادية البوكمال بريف دير الزور الشرقي، مما أدى لتدمير مواقع ونقاط ومستودعات للأسلحة.
ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن آليات عسكرية تابعة لتلك القوات نقلت قتلى وجرحى إلى داخل الأراضي العراقية عقب الضربات، كما استنفرت القوات الإيرانية داخل البوكمال.
مما يذكر أن انفجارا عنيفا دوى في منطقة الحزام الأخضر جنوب مدينة البوكمال في ريف دير الزور، مساء اليوم، نتيجة غارة من طائرة حربية مجهولة، استهدفت موقعا للميليشيات الإيرانية هناك.
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