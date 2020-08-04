شكرا لقرائتكم خبر عن 2836 إصابة جديدة بكورونا في العراق والان نبدء بالتفاصيل

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2836 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 134722 إصابة . وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 83 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة الى 5017, فيما تم تسجيل 1992 حالة شفاء جديدة, ما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 96103 حالة, مشيرة إلى أن عدد المصابين في عموم العراق حتى اليوم بلغ 33602 , منهم 511 في العناية المركزة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 2836 إصابة جديدة بكورونا في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.