نتنياهو يطلق تحذيرات من "العيار الثقيل" ضد حزب الله

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحذيره لتنظيم حزب الله اللبناني، مطالبا إياه بأخذ تهديدات إسرائيل على محمل الجد لأنها "ليست فارغة بل من العيار الثقيل".

وقال نتنياهو - ردا على سؤال لأحد الصحفيين خلال زيارته لمقر قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي-: "أصبنا مجموعة والآن أصبنا أولئك الذين أرسلوها"، في إشارة إلى هجمات نفذها الجيش الإسرائيلي مساء أمس على أهداف جنوبي سوريا.

وأضاف: "سنقوم بكل ما يجب أن نقوم به من أجل الدفاع عن أنفسنا.. أنصح الجميع، بمن فيهم حزب الله، بأخذ ذلك بالحسبان".

وتابع نتنياهو: "هذه ليست تصريحات فارغة بل تصريحات من العيار الثقيل من قبل دولة إسرائيل وجيش الدفاع ومن الجدير التعامل معها بكل جدية".

Advertisements

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الإثنين، أن طائرات ومروحيات حربية شنت غارات على أهداف تابعة للجيش السوري ردًا على عملية زرع العبوات الناسفة التي تم إحباطها، الأحد، جنوبي هضبة الجولان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "لقد شملت الأهداف المستهدفة مواقع استطلاع ووسائل جمع المعلومات بالاضافة الى مدافع مضادة للطائرات ووسائل قيادة وسيطرة في قواعد تابعة للجيش السوري".

وأضاف أنه "يعتبر النظام السوري مسؤولًا عن أي عملية تنطلق من أراضيه وسيواصل العمل بتصميم ضد أي عمل يمس سيادة إسرائيل".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه يحافظ على حالة تأهب في صفوف قواته على الحدود السورية واللبنانية.