شكرا لقرائتكم الحوثي يحتجز 80 مدنياً في الحديدة لاستخدامهم دروعاً بشرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تحتجز ميليشيات الحوثي نحو 80 مدنياً بينهم مسنون في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة، لاستخدامهم دروعاً بشرية في منازلهم التي حولتها الميليشيات ثكنات عسكرية وحفرت فيها خنادق.
وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة إن الميليشيات تحتجز الأهالي بما فيهم كبار السن داخل منازلهم وتمنعهم من النزوح إلى منطقة آمنة بعيدة عن المواجهات.
وكشف المركز أن رجلاً قتل مع اثنين من أطفاله أحدهما يبلغ من العمر 12 عاماً والآخر 10 أعوام، إثر انفجار لغم كانت زرعته الميليشيات في الدريهمي.
وطالب النازحون من مدينة الدريهمي منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة بالتدخل والضغط على ميليشيات الحوثي لتسمح للمحتجزين من أهاليهم بالنزوح ومغادرة المنازل التي تقع في خطوط المواجهات وتحت سيطرة الميليشيات.
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثي يحتجز 80 مدنياً في الحديدة لاستخدامهم دروعاً بشرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.