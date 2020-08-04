أعلنت قناة "الجزيرة" القطرية أن الشرطة الماليزية داهمت مكتبها في كوالالمبور، اليوم الثلاثاء، في إطار تحقيق بشأن برنامج بثته عن معاملة البلاد للعمال الأجانب في ظل جائحة فيروس كورونا.
وقالت القناة القطرية، في بيان لها، إن الشرطة صادرت جهازيّ كمبيوتر، مضيفة أن "مداهمة مكتبنا ومصادرة أجهزة كمبيوتر يعد تصعيداً مقلقاً لحملة السلطات على حرية الإعلام ويظهر المدى الذي يمكنهم الوصول إليه في ترويع الصحفيين".
وأكدت "الجزيرة" أنها تدعم التقرير ودعت السلطات لإغلاق التحقيق الجنائي.
وبث القناة تقريراً في الثالث من يوليو الماضي بشأن العمال الأجانب في البلاد، وهو ما أثار ردود أفعال قوية داخلها، حيث وصفته السلطات بأنه غير دقيق ومضلل وظالم.
وقامت السلطات الماليزية باعتقال مئات الأجانب الذين لا يحملون وثائق، ومنهم أطفال ولاجئون من الروهينجا، بعدما فرضت البلاد إجراءات العزل العام لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأكدت السلطات الماليزية أن مثل تلك الإجراءات ضرورية لمنع انتشار الفيروس في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب تقرير مضلل.. الشرطة الماليزية تداهم مكتب قناة «الجزيرة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.