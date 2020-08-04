شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفات تتسبب فى إلغاء رخصة المحلات والمقاهى والمطاعم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد قانون المحال العامة رقم 150 لسنة 2019، عدد من المخالفات تكون عقوبتها إلغاء رخصة المحال العامة، مثل المقاهي والمطاعم والمعارض والأكشاك، وغيرها.

وينص القانون على أنه يجوز إلغاء رخصة المحل العام فى أى من الأحوال الآتية:

1- إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.

2 - إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول.

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3 - إذا تمت إزالة المحل أو نقله من مكانه فى حال ما إذا كان ثابتاً.

4 - إذا أجرى تعديل فى النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك.

5 ـ إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح الاستمرار فى إدارته يشكل خطراً داهماً على الصحة أو الأمن أو السلامة يتعذر تداركه.

6 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات.

7- إذا كان استمرار تشغيله يسبب الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.

8 - إذا تكرر غلق المحل إدارياً أكثر من مرة خلال ذات العام.