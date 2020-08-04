شكرا لقرائتكم خبر عن "تشريعية النواب" توافق على اتفاقيتين هامتين..منها القضاء على الجوع بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، على اتفاقيتين هامتين، أولهما قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 398 لسنة 2020 بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية وبرنامج الأغذية العالمى في مصر، بشأن إنشاء مركز الأقصر التنسيقي، من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر، والموقعة في القاهرة بتاريخ 14 مايو 2020، والذي وافقت عليه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم تحقيقا لأهداف الاستراتيجة الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والتي تخدف ضمن أمور أخري إلي معالجة الاسباب الجذرية للفقر وضعف الامن الغذائى وأوجه ضعف المساواه الاجتماعيه، فضلا عن تعاون جنوب –جنوب الذى يهدف الى القضاء التام على الجوع على مستوى قارة إفريقيا والعالم اجمع ويستجيب للاولويات الوطنيه الاقليميه من خلال التدخلات المستدامه المملوكه للدول المشاركه به وطبقا لمذكرة التفاهم يركز المركز على دعم صغار المزارعين بشأن التنميه الزراعيه والتكيف مع التغير المناخى وتشجيع الاقتصاد الاخضر وتحسين انتاج المواد الغذائيه.

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أما الاتفاقية الثانية فهي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 399 لسنه 2020 بشأن الموافقة علي خطاب تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثله في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبرنمج الأغذية العالمي بشأن الخطة الاستراتيجية القطرية الموقع في القاهرة بتاريخ 14 / 5/ 2020.

ويهدف خطاب التفاهم وملحقاته إلي إتاحة المجال لبرنامج الاغذية العالمي لتقديم الدعم للحكومة المصرية بفعالية ومرونه في حالات عددية تشمل الانشطة المختلفة التي وردت بالخطة الاستراتيجية الموضوعة حاليا والتي قد تُعدل من حين لأخر، وسوءا كانت تلك الأنشطة متوقعة أو غير متوقعة وفقا للمتطلبات التي تمليها البرامج المستهدفة مثل توافر السلع والموارد المختلفة علي سبيل المثال لا الحصر.