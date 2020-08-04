هبوط اضطراري لطائرة أممية شمال مالي وإصابة جميع ركابها

محمد اسماعيل - القاهرة - باماكو- أ ش أ:

هبطت طائرة تابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، بشكل اضطراري شمال مالي، مما أدى إلى إصابة ركابها 11 بجروح.

وذكرت صحيفة "مالي اكتياليتي" أن الطائرة التابعة لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي هبطت بشكل اضطراري قرب مطار (جاو)، مما أسفر عن إصابة ركابها جميعا، وأحدهما جروحه خطيرة.

ووفق مصادر صحفية مالية، فإن الطائرة الآتية من باماكو كانت تقل 4 من أعضاء فريق عمل الأمم المتحدة و7 من طاقم الطائرة، وهبطت خارج المدرج في مطار (غاو)، وتعرضت لأضرار كبيرة.

وأضافت المصادر أنه تم إجلاء المصابين فورا إلى المراكز الطبية التابعة للقوات الدولية ومينوسما لتلقي الرعاية المناسبة، مؤكدة أنه سيصدر أمر بفتح تحقيق في أسرع وقت ممكن لتحديد سبب هذا الحادث.