محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملة أمنية مكبرة، على مستوى الجمهورية، لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، والأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد.
وضبطت قوات الأمن خلال شهر 306433 حالة في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربي ومخالفة شروط التعاقد 192215046 جنيه.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة مباشرة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر قيمتها 192 مليون جنيه.. ضبط 300 ألف قضية سرقة تيار كهربي خلال شهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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