قيمتها 192 مليون جنيه.. ضبط 300 ألف قضية سرقة تيار كهربي خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملة أمنية مكبرة، على مستوى الجمهورية، لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، والأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد.

وضبطت قوات الأمن خلال شهر 306433 حالة في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربي ومخالفة شروط التعاقد 192215046 جنيه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة مباشرة التحقيق.