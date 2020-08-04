تعرف على أسعار الدولار في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه مساء الأربعاء الماضي قبل اجازة عيد الأضحى.
واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية عند 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.
وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي القاهرة، والتجاري الدولي عند 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.
وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك كريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، والبركة، وأبو ظبي الإسلامي عند 15.94 جنيه للشراء، و16.04 جنيه للبيع.
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