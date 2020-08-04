ضبط 66 ألف سائق نقل جماعي لعدم ارتدائهم الكمامة خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملة أمنية مكبرة، على مستوى الجمهورية، لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، والأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت الجهود في مجال الحد من انتشار فيروس "كورونا في ضبط 29186 قضية تموينية متنوعة، وضبط 256 مقهى مخالف، وغلق 9 أماكن أنشطة تعليمية مخالفة، وغلق 9912 محل مخالف لقرار الغلق، وفى مجال مخالفة عدم ارتداء الكمامات تم ضبط 66836 سائق نقل جماعي، وفي مجال مخالفة قرار إيقاف أعمال البناء تم ضبط 2254 شخصًا بإجمالي 2216 مبنى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.