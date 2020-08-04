محافظ بني سويف يهنئ أول الثانوية العامة هاتفيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أجرى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اتصالًا هاتفيًا بالطالب أحمد السيد برعي السيد لتهنئته بحصوله على المركز الأول في نتيجة الشهادة الثانوية العامة، على مستوى الجمهورية لهذا العام.

وخلال الاتصال أعرب المحافظ عن اعتزازه وسعادته بتواجد أحد أبناء بني سويف في مقدمة لوحة شرف أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية لهذا العام، وتبادل معه الحديث حول الكلية التي يسعى للالتحاق بها، وقال الطالب إنه يحلم بكلية الطب.

وفي السياق توجه محافظ بني سويف بالتهنئة لكافة أبناء بني سويف الناجحين والمتفوقين.