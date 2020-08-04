تردد 8 آلاف زائر على محميات جنوب سيناء خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

تشهد محميات جنوب سيناء الطبيعية، إقبالًا من قبل السياح والمصريين، منذ صدور قرار وزيرة البيئة بفتح المحميات لاستقبال الزوار مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

وقال الدكتور محمد قطب، مدير قطاع محميات جنوب سيناء، إن المحميات الخمس استقبلت خلال أسبوع ما يقرب من ٨٠٠٠ زائر، وجميع الشركات التزمت بالشروط المتفق عليها وطبقت كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد مدير قطاع محميات جنوب سيناء، أنه لا يوجد أي حالات اشتباه بفيروس كورونا أو إصابات ظهرت بين الزوار، وهذا دليل على نجاح تطبيق الإجراءات اللازمة، مع تطبيق شرط استقبال٥٠٪ فقط من الزوار.

وأوضح مدير المحميات، أن محمية أبو جالوم مازالت تتصدر المحميات في استقبال الزوار، ويوجد إقبال شديد عليها، وعند بلوغ نسبة٥٠٪ لا يسمح بدخول أي شخص المحمية للحفاظ على سلامة الزوار.