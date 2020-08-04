السنغال تُسجل 46 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الصحة السنغالية، اليوم الثلاثاء، 46 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات إلى 10 آلاف و432 مصابًا.



وذكرت الإذاعة السنغالية، نقلًا عن بيان لوزارة الصحة، أنه بعد إجراء 1078 فحصًا تم تسجيل 46

إصابة مؤكدة أي ما يمثل 4.2% من إجمالي ما تم فحصه، موضحة أن 19 مصابًا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية ليصل إجمالي الشفاء إلى 6 آلاف 920 شخصًا، ولفتت إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 214 حالة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.