السنغال تُسجل 46 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الصحة السنغالية، اليوم الثلاثاء، 46 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات إلى 10 آلاف و432 مصابًا.
إصابة مؤكدة أي ما يمثل 4.2% من إجمالي ما تم فحصه، موضحة أن 19 مصابًا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية ليصل إجمالي الشفاء إلى 6 آلاف 920 شخصًا، ولفتت إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 214 حالة.
وذكرت الإذاعة السنغالية، نقلًا عن بيان لوزارة الصحة، أنه بعد إجراء 1078 فحصًا تم تسجيل 46
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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