بسبب الأمطار الغزيرة.. الهند تعلق خدمات القطار في مومباي

أغلقت السلطات الهندية، اليوم الثلاثاء، جميع المكاتب الحكومية في مدينة "مومباي" وضواحيها بسبب الأمطار الغزيرة التي تهطل على المدينة منذ مساء أمس الإثنين التي من المتوقع أن تستمر في الهطول حتى يوم غدٍ الأربعاء.

وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية أنه تم تعليق خدمات القطار المحلي في مسارات محددة بعد أن غمرت مياة الأمطار

خطوط القطار، كما أدى السقوط الغزير للأمطار إلى تعطيل حركة المرور في عدة طرق بالمدينة.وفي السياق ذاته، أعلن مسؤول هندي بفرقة الإطفاء البحث عن سيدة واثنين من أطفالها عقب انهيار منزلهم بسبب الهطول الغزير للأمطار في ضاحية "سانتا كروز" بمدينة مومباي.وقال المسؤول لـ(إن دي تي في) إن الحادث وقع إثر انهيار منزل مكون من طابق واحد ويقع بالقرب من أحد المصارف بعد أن ضربت الأمطار المنطقة، مضيفا أن سيدة وأولادها الثلاثة، الذين يتراوح أعمارهم من سن عام وحتى سبعة أعوام، سقطوا في المصرف وجرفتهم المياه.وأشار المسؤول الهندي إلى أن الشرطة تمكنت من انقاذ طفلة تبلغ من العمر (عامان) قبل وصول فرقة الإطفاء إلى موقع الحادث، ويجري الآن البحث عن السيدة وطفليها الاثنين الأخرين.