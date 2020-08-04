أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 2751 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و212 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 314 ألفًا و786 إصابة والوفيات إلى 17 ألفًا و617 حالة وفاة.
حرج، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 272 ألفًا و535 شخصًا حتى الآن".
وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (ارنا) الإيرانية اليوم /الثلاثاء/ -: "إنه من بين هذه الحالات 4 آلاف و132 حالة في وضع
ونوهت أن هناك مليونين و560 ألفًا و374 شخصًا خضعوا لفحص الكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" في أنحاء البلاد حتى الآن.
واندلع حريق ضخم في محطة الشهيد باكري لتوليد الطاقة في محافظة سمنان شرقي العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الثلاثاء، وفقًالوكالة "إيرنا" الإيرانية.
وقال مدير دائرة الإطفاء في محافظة سمنان سعيد إسماعيل بور إن "حريقًا واسعًا اندلع في محطة الشهيد باكري التي تعمل وفق تقنية الدورة التركيبية منذ الساعة 12:57".
وأضاف بورأن 20 رجل إطفاء من 5 محطات إطفائية، تمكنوا من إخماد الحريق بعد ساعات من إندلاعه.
ولفت إلى أن سبب اشتعال الحريق لا يزال قيد التحقيق لكن المؤشرات الأولية تدل على أن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى انسكاب مواد مشتعلة من خزان بسعة 20 مليون لتر ما أدى إلى اندلاع النيران.
كانت هذه تفاصيل خبر 2751 إصابة و212 وفاة بكورونا في إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.