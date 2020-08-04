2751 إصابة و212 وفاة بكورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 2751 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و212 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 314 ألفًا و786 إصابة والوفيات إلى 17 ألفًا و617 حالة وفاة.



وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (ارنا) الإيرانية اليوم /الثلاثاء/ -: "إنه من بين هذه الحالات 4 آلاف و132 حالة في وضع

حرج، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 272 ألفًا و535 شخصًا حتى الآن".



ونوهت أن هناك مليونين و560 ألفًا و374 شخصًا خضعوا لفحص الكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" في أنحاء البلاد حتى الآن.

واندلع حريق ضخم في محطة الشهيد باكري لتوليد الطاقة في محافظة سمنان شرقي العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الثلاثاء، وفقًا

لوكالة "إيرنا" الإيرانية.

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وقال مدير دائرة الإطفاء في محافظة سمنان سعيد إسماعيل بور إن "حريقًا واسعًا اندلع في محطة الشهيد باكري التي تعمل وفق تقنية الدورة التركيبية منذ الساعة 12:57".

وأضاف بورأن 20 رجل إطفاء من 5 محطات إطفائية، تمكنوا من إخماد الحريق بعد ساعات من إندلاعه.

ولفت إلى أن سبب اشتعال الحريق لا يزال قيد التحقيق لكن المؤشرات الأولية تدل على أن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى انسكاب مواد مشتعلة من خزان بسعة 20 مليون لتر ما أدى إلى اندلاع النيران.