1922 إصابة بفيروس كورونا في إندونيسيا

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية اليوم الثلاثاء تسجيل 1922 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، و86 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.



وأظهرت بيانات صادرة عن الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كوفيد-19 المؤكدة على مستوى البلاد ارتفع إلى 115 ألفا و56 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5 آلاف و388 حالة وفاة، وفقا لما نقلته صحيفة

"ذا جاكرتا بوست" الإندونيسية.



كما ارتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي من فيروس كورونا ليصل إلى 72 ألفا و50 حالة.



ومن بين حالات الإصابة الجديدة المُعلن عنها اليوم، سُجلت 410 إصابات في جاكرتا، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في العاصمة الإندونيسية حتى الآن

إلى 23 ألفا و26 إصابة، فيما سُجلت 430 إصابة في مقاطعة جاوة الشرقية.

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وسجلت إندونيسيا يوم الأحد 1519 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 111455 حالة، وذلك حسبما أظهرت بيانات نشرها فريق العمل المكلف بمكافحة كورونا في البلاد.

كما سُجلت 43 وفاة جديدة جراء الإصابة بالمرض في إندونيسيا ليصل إجمالي الوفيات إلى 5236.

يُذكر أن إندونيسيا سجلت أعلى حصيلة للإصابات والوفيات بالنسبة لدول جنوب شرق آسيا.