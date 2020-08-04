أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية اليوم الثلاثاء تسجيل 1922 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، و86 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.
"ذا جاكرتا بوست" الإندونيسية.
وأظهرت بيانات صادرة عن الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كوفيد-19 المؤكدة على مستوى البلاد ارتفع إلى 115 ألفا و56 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5 آلاف و388 حالة وفاة، وفقا لما نقلته صحيفة
كما ارتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي من فيروس كورونا ليصل إلى 72 ألفا و50 حالة.
إلى 23 ألفا و26 إصابة، فيما سُجلت 430 إصابة في مقاطعة جاوة الشرقية.
ومن بين حالات الإصابة الجديدة المُعلن عنها اليوم، سُجلت 410 إصابات في جاكرتا، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في العاصمة الإندونيسية حتى الآن
وسجلت إندونيسيا يوم الأحد 1519 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 111455 حالة، وذلك حسبما أظهرت بيانات نشرها فريق العمل المكلف بمكافحة كورونا في البلاد.
كما سُجلت 43 وفاة جديدة جراء الإصابة بالمرض في إندونيسيا ليصل إجمالي الوفيات إلى 5236.
يُذكر أن إندونيسيا سجلت أعلى حصيلة للإصابات والوفيات بالنسبة لدول جنوب شرق آسيا.
كانت هذه تفاصيل خبر 1922 إصابة بفيروس كورونا في إندونيسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.