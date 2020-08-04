شفاء 587 حالة مصابة بفيروس كورونا في الكويت

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء 587 حالة من فيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 60 ألفًا و326 حالة.

وأضاف الصباح، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، "أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات، وسيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين".

وكان وزير الصحة الكويتي قد أعلن أمس الاثنين، شفاء 526 حالة من مصابي فيروس كورونا؛

ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى أمس إلى 59 ألفًا و739 متعافيًا.

وأعلن مدير إدارة العمليات في الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية منصور الهاشمي، أن إجمالي عدد المسافرين عبر مطار الكويت الدولي خلال يومين بلغ 4271 مسافرًا، بدلًا من 20 ألفًا السعة اليومية للمطار قبل تطبيق قرار حظر الطيران التجاري مع 31 دولة ابتداءً من يوم السبت الماضي.

وأضاف الهاشمي، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن عدد الركاب المسافرين خلال اليومين الأولين من فتح مطار الكويت الدولي، بلغ 2845 راكبا مغادرا،ً و1426 راكبا قادماً إلى الكويت، فيما بلغ عدد الركاب الذين غادروا الكويت منذ 16 مارس الماضي، وحتى 31 يوليو الماضي، 203 الاف و967 مسافرا.

وأشار إلى أن مطار الكويت على أهبة الاستعداد منذ الأول من أغسطس الجاري، لدخول المرحلة الأولى من التشغيل التجاري للمطار بنسبة 30%، بواقع 10 آلاف مغادر وقادم يوميا، عبر 100 رحلة حتى 31 يناير المقبل، حيث تم الانتهاء من تجهيزات الحواجز الزجاجية على الكاونترات، مع الحرص على التباعد الجسدي، والحد من التعامل بالأوراق والمستندات.