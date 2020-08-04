رئيس وزراء الكويت: صحة أمير الكويت في تحسن ملحوظ

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 04:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 04:15 مساءً - مشاركة

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وأعرب رئيس الوزراء عن أمله ب “الشفاء العاجل والعودة إلى الكويت”

وغرد حساب مجلس الأمة، نقلا عن رئيس الوزراء الكويتي، قوله: “أطمئن المجلس عن صحة صاحب السمو. هناك تحسن ملحوظ ولله الحمد ونسأل الله العلي القدير أن يمن على سموه بالشفاء العاجل ويعود للكويت قريبا”.

والاثنين، أصدر رئيس مجلس الوزراء أيضا تصريحات طمأن فيها الحكومة على استقرار صحة أمير الكويت.

وكانت وكالة الأنباء الكويتية قد ذكرت في تموز الماضي، أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وصل إلى الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج، مضيفة أنه في حالة صحية مستقرة.