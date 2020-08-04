كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تسجيل 2751 إصابة جديدة بفيروس كورونا ف إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في إيران اليوم، الثلاثاء، تسجيل 2751 حالة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 314786 حالة.

وبحسب وكالة الانباء الإيرانية "إرنا"، ارتفع عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت وزارة الصحة الإيرانية، أنه تم الإبلاغ عن وفاة 212 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 17617 حالة.

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، في وقت سابق، عن تجاوز إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد، 312 ألف، بعد تسجيل 2598 إصابة جديدة.

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وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بارتفاع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن افيروس كلورونا في البلاد إلى 17405، بعد تسجيل 215 وفاة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.