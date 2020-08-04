كورونا يواصل انتشاره في بني ملال.. تسجيل 14 إصابة جديدة ترفع الحصيلة إلى 116 في الإقليم

أكدت التحاليل المخبرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 14 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إقليم بني ملال، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالإقليم 117 إصابة مؤكدة.

وحسب مصادر طبية، فإن التحاليل المخبرية أظهرت تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا، صباح اليوم، أغلبها من مخالطي البؤرة، التي تم تسجيلها داخل إحدى المؤسسات البنكية في بني ملال.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم تسجيل حالة جديدة في ميدنة قصبة تادلة من مخالطي أحد المصابين بكورونا، فيما ابعدت التحاليل الفيروس عن 69 شخصا، جاءت نتائج تحاليلهم سلبية، وارتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة في جهة بني ملال – خنيفرة إلى 329 حالة، فيما تخطت الحالات قيد العلاج 139 حالة، مع استبعاد 59689 حالة بعد تحليل مخبري سلبي.