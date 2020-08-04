الفنانة كريمة غيث تسلط الضوء على مظاهر من ذكورية المجتمع- صورة

عبرت الفنانة المغربية كريمة غيث، في حديثها لجمهورها، عن رفضها للتصور، الذي يمنحه المجتمع المغربي للفتاة، ويجعلها مقيدة في اخياراتها، ويخلق لديها خوفا، وقلقا من نظرة الناس إليها، ويميز بينها والجنس الآخر.

وشاركت كريمة غيث، عشية أمس الاثنين، منشورا، تتحدث فيه عن التصور السائد حول طريقة عيش الفتاة داخل المجتمع، سواء على مستوي لباسها، أو حياتها الشخصية، ونظرة المجتمع الذكوري إليها.

وعددت كريمة غيث في تدوينتها، أحكام المجتمع حول الفتاة، بتدوينها عددا من العبارات، والأحكام، التي تسمعها من محيطها، تتمحور حول التدخل في لباسها، وحثها على الزواج بدل الدراسة، ومحاولة التطبيع مع عنف الرجل تجاهها.

وطرحت غيث في آخر تدوينتها سؤالا استنكاريا حول التصور، الذي يمنحه المجتمع للفتاة، حيث ختمت تدوينتها بسؤال “إلى متى؟” .