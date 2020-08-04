جريمة قتل الأب وابنه في زيمر: لائحة اتهام ضد قريبهما

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تقدم المحكمة المركزية في مدينة اللد، غدا الأربعاء، لائحة اتهام ضد رجل (62 عاما) على خلفية ارتكابه جريمة قتل قريبيه سعيد عساف (62 عاما) وابنه رامي عساف (27 عاما) في قرية زيمر. يتبع...

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