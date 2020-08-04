شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظة حجة اليمنية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية.

وجرى خلال المدة من 23 يوليو إلى 29 يوليو 2020م ضخ 268,800 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 179,200 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتوزيع 93 حقيبة نظافة شخصية، فضلا عن نقل المخلفات من مخيمات النازحين إلى أماكن التخلص منها، واستفاد من المشروع 6,320 فردا.

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