شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيقات مستمرة.. منظمة الصحة: "كورونا "جاء على الارجح من الخفافيش والان نبدء بالتفاصيل
وقال إن المحادثات شملت تحديثات بخصوص أبحاث الصحة الحيوانية. وكانت الصين قد أغلقت سوقا للحيوانات البرية في ووهان مع بدء التفشي بعد يوم من اكتشاف أن بعض المصابين كانوا يبيعون أو يشترون من السوق.
وتقول المنظمة إن الفيروس جاء على الأرجح من الخفافيش وربما كان له ناقل حيواني وسيط آخر.
ويترقب العلماء والحكومات في مختلف أرجاء العالم نتائج تحقيق منظمة الصحة العالمية وبخاصة واشنطن التي حشدت التأييد بقوة لإرسال الفريق.
كانت هذه تفاصيل خبر التحقيقات مستمرة.. منظمة الصحة: "كورونا "جاء على الارجح من الخفافيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.