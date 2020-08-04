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التحقيقات مستمرة.. منظمة الصحة: "كورونا "جاء  على الارجح من الخفافيش

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قال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء إن فريق المنظمة في الصين الذي يحقق في منشأ أجرى "مناقشات مكثفة" مع علماء في ووهان، المدينة التي رُصد بها أول تفش للفيروس.

وقال إن المحادثات شملت تحديثات بخصوص أبحاث الصحة الحيوانية. وكانت الصين قد أغلقت سوقا للحيوانات البرية في ووهان مع بدء التفشي بعد يوم من اكتشاف أن بعض المصابين كانوا يبيعون أو يشترون من السوق.

وتقول المنظمة إن الفيروس جاء على الأرجح من الخفافيش وربما كان له ناقل حيواني وسيط آخر.

ويترقب العلماء والحكومات في مختلف أرجاء العالم نتائج تحقيق منظمة الصحة العالمية وبخاصة واشنطن التي حشدت التأييد بقوة لإرسال الفريق.

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