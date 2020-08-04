أسطورة ريال مدريد يعلن اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي

وأنهى قائد ريال مدريد السابق فترة خمس سنوات قضاها مع بورتو البرتغالي بعد انتهاء عقده في يوليو/تموز الماضي.

وعانى كاسياس من أزمة قلبية خلاق حصة تدريبية العام الماضي، ولم يشارك في أي مباراة رسمية منذ أبريل/نيسان 2019.



وغرد كاسياس عبر حسابه على تويتر: "الشيء المهم هو الطريق الذي تسير فيه والأشخاص الذين يرافقونك، وليس إلى أن يأخذك الطريق لأن ذلك يأتي بالعمل والجهد وحده.

وأضاف: "أعتقد أنه يمكنني القول دون تردد إن الطريق الذي سلكته هو الطريق الذي حلمت به.. شكرا".

يذكر أن أسطورة ريال مدريد تولى منصبا في الجهاز الفني لفريق بورتو بداية الموسم الماضي.