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أسطورة ريال مدريد يعلن اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي

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2020-08-04 | 15:36

أسطورة ريال مدريد يعلن اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي

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أعلن إيكر كاسياس حارس مرمى وقائد منتخب إسبانيا الفائز بكأس العالم لكرة القدم 2010، اعتزاله في عمر الـ39 عاما.
وأنهى قائد السابق فترة خمس سنوات قضاها مع بورتو البرتغالي بعد انتهاء عقده في يوليو/تموز الماضي.

وعانى كاسياس من أزمة قلبية خلاق حصة تدريبية العام الماضي، ولم يشارك في أي مباراة رسمية منذ أبريل/نيسان 2019.




وغرد كاسياس عبر حسابه على تويتر: "الشيء المهم هو الطريق الذي تسير فيه والأشخاص الذين يرافقونك، وليس إلى أن يأخذك الطريق لأن ذلك يأتي بالعمل والجهد وحده.

وأضاف: "أعتقد أنه يمكنني القول دون تردد إن الطريق الذي سلكته هو الطريق الذي حلمت به.. شكرا".

يذكر أن أسطورة ريال مدريد تولى منصبا في الجهاز الفني لفريق بورتو بداية الموسم الماضي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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