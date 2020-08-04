اعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، عن اخماد حريق داخل معمل شرقي بغداد.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن :"6 فرق اطفاء تابعة الى مديرية الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل معمل الكارتون في منطقة معامل العبيدي شرقي بغداد ".
وأضاف أن "فرق الدفاع المدني عملت الى تطويق النيران وحصرها وعزلها والسيطرة عليها ثم اخمادها بالكامل دون تسجل اصابات بشرية مع تحجيم الخسائر المادية داخل المعمل الذي يحتوي على كميات كبيرة من تغليف ورق الكارتون سريع الاشتعال".
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