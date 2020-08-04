بالفيديو: أمل حجازي تعلّم المحجّبات كيفية وضع الكمامة بطريقة سهلة

في التفاصيل، توجّهت أمل حجازي الى النساء المحجبات اللواتي يعانين من إرتداء الكمامة بخاصةٍ عند منطقة الأذنين تحت الحجاب. وعلّمت حجازي المحجبات طريقة سهلة وجديدة لكيفية إرتداء الكمامة بدون عناء وذلك بإزالة القطعة الحديدية من الكمامة واستخدامها كمشبك من خلف الرأس.

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