للنساء... وصفات طبيعية بسيطة لتفتيح لون الشعر

يشتهر العسل بفوائده المغذية والمرممة، ويكشف في الوقت نفسه عن مزايا مذهلة في تفتيح الشعر نظراً لاحتوائه على بيروكسيد الهيدروجين.

يكفي تغليف خصلات الشعر المراد تفتيحها بالقليل من العسل والانتظار ساعة كاملة قبل شطفها. وإذا واجهت صعوبة في بسط العسل على خصلات الشعر، يمكنك خلط العسل مع القليل من الماء للحصول على تركيبة لزجة يسهل بسطها. واعلمي أنك لن تحصلي على نتائج فورية، بل عليك المثابرة على استعمال العسل لأسبوع كامل لملاحظة الفرق.



إنها الوسيلة الأرخص والأكثر فاعلية على الإطلاق. يكفي خلط ثلاثة مقادير من عصير الليمون مع مقدار واحد من الماء واستعمال هذا الخليط لشطف خصلات الشعر المراد تفتيحها. يجب الانتباه لعدم بسط الخليط على فروة الرأس تفادياً للتحسس. اتركي خليط الليمون والماء على خصلات الشعر لمدة ساعتين على الأقل، ويستحسن تعريض الشعر أثناء ذلك لأشعة الشمس المباشرة.

سوف تلاحظين النتيجة فوراً، لكن عليك تغذية الشعر بالبلسم لأن الليمون يجعل الشعر جافاً.



لا عجب أن تكون أنواع الشامبو المخصصة لتفتيح الشعر مرتكزة على البابونج. فالبابونج قادر على تفتيح الشعر بفاعلية كبيرة من دون إيذاء الشعر. يكفي غلي أزهار البابونج المجققة واستعمال الشاي البارد لشطف الشعر بعد غسله. كما يمكن وضع شاي البابونج البارد في قنينة واستعماله على شكل رذاذ للشعر، حتى لو كان الشعر جافاً.

نصائح مهمة بعد تفتيح الشعر



يصبح الشعر أكثر هشاشة بعد تفتيحه، حتى في حال استعمال مكونات طبيعية للتفتيح. لا بدّ إذاً من الاعتناء به جيداً من خلال استعمال مستحضرات الشامبو والبلسم المغذية، والمواظبة على استعمال القناع المغذي مرة كل أسبوع.