كارثة صحية جديدة... سالمونيلا في البصل

وتحقق إدارة الغذاء والدواء الأميركية "FDA" في تفشي السالمونيلا بالبصل، في وقت أعلنت السلطات الكندية، رصد 120 إصابة بالسالمونيلا حتى الأحد.

وتعد السالمونيلا عدوى بكتيرية تصيب الجهاز الهضمي وتعيش داخل الأمعاء، وتصل للجسم إذا تناول أو شرب الإنسان طعاما ملوثا بها، وفق الموقع الإلكتروني لـ "مايو كلينك".



وتشمل أعراض هذا المرض الحمى والإسهال واضطرابات في الجهاز الهضمي، وهي عادة ما تظهر على الإنسان بعد 6 ساعات ويمكن أن تمتد إلى 6 أيام من التعرض للبكتيريا.

ويمكن أن تصاحب الأعراض أيضا بحدوث جفاف شديد في الجسم، وهو ما يدعو إلى الرعاية الطبية الطارئة.

وعادة ما تأتي هذه البكتيريا عن طريق اللحوم والدواجن أو البيض النيئ، ولكنها قد تصل للإنسان عن طريقة الفواكه والخضار إذا ما تم ريها أو غسلها بمياه ملوثة بالسالمونيلا.



ورغم أنها ليست عدوى قاتلة، ولكن تأثيرها يمكن أن يصل لجميع أنحاء الجسم إذا ما دخلت مجرى الدم، حيث لا يعود الجهاز الهضمي لحالته الطبيعة إلا بعد أشهر.

وأعلنت شركة طومسون إنترناشونال الأميركية، السبت، أنها طلبت سحب المنتجات التي توردها من البصل الأحمر والأصفر والأبيض، والتي شحنت منذ مطلع مايو الماضي للسوقين الأميركية والكندية، بسبب تلوثها المحتمل بالسالمونيلا.

وتوصي "أف دي أيه" أي شخص يشتبه بوجود منتج بصل من هذا المورد إلى ضرورة تعقيم الأسطح أو أماكن التخزين وألواح التقطيع، والتي يمكن أن تتسبب بنقل هذه البكتيريا.