رسالة هامة من التليفزيون الكويتي للشعب المصري

وجهت القناة " الأولى " بالتليفزيون الكويتي رسالة هامة للشعب المصري والشعب الكويتي ،في شكل تقرير مصور عن مساندة مصر للحق الكويتى في عودة الشرعية وقت الغزو العراقى.

وأكد التقرير مدى قوة العلاقات المصرية الكويتية التي شكلت نموذجا في وقوف الأشقاء لجانب دولة الكويت خلال العدوان العراقي .

وتابع التقرير ، رغم مأساوية الحدث وخسائره الجسيمة، إلا أنه مثل مساحة كبيرة لإثبات قوة الروابط العربية ومتانتها حيث سعى الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك لعقد قمة عربية استثنائية طارئة ، ومن ثم تشكيل قوة عربية للمساهمة ضمن قوات التحالف الدولي لتحرير دولة الكويت.

Advertisements

وذكر التقرير أن الدور المصري كان بارزا سياسيا وعسكريا بصورة أظهرت مدى قوة العلاقات بين البلدين الشقيقين مصر والكويت.

وقال إن يوم 2 أغسطس 1990 يوم لا يُنسى ليس في تاريخ العرب فحسب بل العالم أجمع ، حيث شهد حدثا مثّل مرحلة فارقة في تاريخ المنطقة وهو الغزو العراقي للكويت.