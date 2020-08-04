لاعب برشلونة في طريقه إلى البريمييرليغ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن أحد لاعبي برشلونة الإسباني بات على أعتاب الانتقال للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الكروي القادم.

وكان برشلونة قد تعاقد مع مارتن برايثوايت بشكل استثنائي في شهر شباط/فبراير الماضي نظير 18 مليون يورو، عقب تعرض الفرنسي عثمان ديمبلي لإصابة طويلة.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة وصل إلى مرحلة متقدمة في المفاوضات مع وست هام يونايتد، للاستغناء عن برايثوايت نهائيًا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن صفقة المهاجم الدانماركي قريبة من الحسم نظير 20 مليون يورو.

يذكر أن برشلونة مرتبط بضم أكثر من لاعب في الهجوم خلال الميركاتو الصيفي مثل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، والبرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان.