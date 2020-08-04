إصابة شاب في نحف إثر تعرضه للطعن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب يبلغ من العمر 31 عاما، بجراح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضه للطعن في قرية نحف بمنطقة الشاغور، اليوم الثلاثاء.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الشاب تعرض للطعن على يد آخر بعد جدال نشب بينهما.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" الإسعافات الأولية للمصاب، وهو يعاني من جراح في القسم العلوي من جسده.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى الجليل الغربي في ندينة نهريا لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد.