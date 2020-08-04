تحذيرات من تفاقم الأزمات الإنسانيّة بسبب كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أشار خبراء دبلوماسيون من الأمم المتحدة إلى أن وباء كورونا قد يفاقم الأزمات الإنسانيّة الناجمة عن واقع الحرب والهجرة والفقر حول العالم وهو ما يزيد الواقع أكثر عنفًا. وقال الخبير الدبلوماسي، ريتشارد غوان، إنه "ما زلنا فقط في المشهد الأول من مسرحية طويلة الأمد".

شتت فيروس كورونا الانتباه وموارد القوى الكبرى المنشغلة بشدة في مكافحته، ويهدد مصير العديد من برامج المساعدات واقتصادات دول سبق أن دمرتها الحروب. وحذر غوان من أن "هناك العديد من المخاوف من حقيقة أن التداعيات الاقتصادية (لأزمة كوفيد-19) قد تولّد المزيد من الفوضى والمزيد من النزاعات".

ولهذا السبب أطلق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في آذار/ مارس دعوة لوقف إطلاق نار عالمي. لكن لم يتحقق ذلك في سورية وليبيا، حيث لا تزال المعارك قائمة.

وعرقلت تدابير العزل التي أبقت في وقت من الأوقات نصف البشرية داخل البيوت، جهود عمليات حفظ السلام وجهود المنظمات غير الحكومية في هذا الصدد كما أعاقت توزيع مساعدات أساسية.

في اليمن الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية بحسب الأمم المتحدة، تزداد المعارك ضراوة وفق دبلوماسيين، معتبرين أن البلاد تتجه سريعا نحو مزيد من الانهيار.

وأسف نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكووك، الأسبوع الماضي لذلك قائلا إنه "مرة أخرى، المجاعة تلوح في الأفق. مرة أخرى، النزاع يتفاقم. مرة أخرى، الاقتصاد بحالة سيئة جدا وموارد الوكالات الإنسانية شبه جافة. يضاف ذلك إلى مشكلة جديدة: تفشي وباء كوفيد-19 بشكل خارج عن السيطرة".

وقال الدبلوماسي البريطاني لمجلس الأمن الدولي إن إرسال الأموال من الخارج إلى اليمن قد تراجع بفعل الوباء بنسبة 70%، وهو يعدّ منذ زمن طويل حبل نجاة لاقتصاد البلاد.

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وأضاف: "أنقذوا اليمن الآن أو شاهدوه ينهار"، وحذر المسؤول الأممي أيضا من وضع الاقتصاد السوري، المتضرر أصلا بفعل عشر سنوات من الحرب.

وأشار إلى أن تدابير العزل الهادفة إلى ردع تفشي الوباء قد أدت إلى انكماش إجمالي الناتج الداخلي السوري بنسبة 7% هذا العام.

بحسب دبلوماسيين، أرغم الوباء أيضا القوى الكبرى على خفض قيمة مساعداتها إلى المناطق التي تشهد أزمات إنسانية.

في كانون الثاني/ يناير وخلال قمة استضافتها ألمانيا في برلين، أعرب القادة الدوليون عن التزامهم برفض أي تدخل في الحرب الأهلية في ليبيا واحترام الحظر على إرسال الأسلحة لهذا البلد بموجب قرار صادر عن الأمم المتحدة في عام 2011.

لكن غوتيريش أشار الشهر الماضي إلى أن التدخل الخارجي في ليبيا، حيث تدعم روسيا وتركيا معسكرين متحاربين، بلغ "مستويات غير مسبوقة".

وأوضح ريتشارد غوان من مركز مجموعة الأزمات الدولية للأبحاث "حاليا، انتباه ألمانيا يتركز على إنعاش الاقتصاد الأوروبي".

يراقب الخبراء بحذر أيضا الوضع في لبنان، الغارق في أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، انعكست في انهيار غير مسبوق للعملة المحلية وتضخم مفرط، وعمليات طرد موظفين وقيود مصرفية مشددة، تزيد منذ أشهر من مستوى الاستياء الاجتماعي.