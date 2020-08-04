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86 حالة وفاة جديدة بكورونا في إندونيسيا

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أظهرت بيانات رسمية نشرها موقع وزارة الصحة الإندونيسية أن البلاد سجلت 1922 حالة إصابة جديدة بفيروس اليوم الثلاثاء، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في هذا البلد الواقع بجنوب شرق آسيا إلى 115056.

كما أظهرت البيانات أيضا تسجيل 86 وفاة إضافية، ليرتفع مجمل الوفيات إلى 5388.

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