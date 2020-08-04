شكرا لقرائتكم خبر عن 86 حالة وفاة جديدة بكورونا في إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات رسمية نشرها موقع وزارة الصحة الإندونيسية أن البلاد سجلت 1922 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في هذا البلد الواقع بجنوب شرق آسيا إلى 115056. كما أظهرت البيانات أيضا تسجيل 86 وفاة إضافية، ليرتفع مجمل الوفيات إلى 5388.

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