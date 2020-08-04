اخبار العالم

سلسلة الحرائق لا تتوقف.. النيران تلتهم منطقة صناعية بإيران

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سلسلة الحرائق لا تتوقف.. النيران تلتهم منطقة صناعية بإيران والان نبدء بالتفاصيل

اندلع حريق في منطقة صناعية قرب العاصمة طهران اليوم الثلاثاء، في أحدث فصول سلسلة حرائق وانفجارات وقع بعضها في مناطق حساسة بالبلاد.

وقال التلفزيون اليراني "الحريق اندلع في المنطقة الصناعية بحي جاجرود بمنطقة برديس"، وقال مسؤول في إدارة الإطفاء للتلفزيون الرسمي إن سبب الحريق لا يزال قيد التحقيق.

ووقعت حوادث أخرى في منشآت إيرانية خلال الأسابيع المنصرمة بما في ذلك حريق في منشأة نطنز النووية تحت الأرض الشهر الماضي تسبب في أضرار جسيمة لكن المسؤولين الإيرانيين قالوا إن العمليات لم تتأثر.

ووقع انفجار في منشأة طبية شمالي العاصمة طهران في يوليو مما أسفر عن مقتل 19 شخصا. وقال المسؤولون إن الانفجار نجم عن تسرب غاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلسلة الحرائق لا تتوقف.. النيران تلتهم منطقة صناعية بإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا