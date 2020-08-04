شكرا لقرائتكم خبر عن سلسلة الحرائق لا تتوقف.. النيران تلتهم منطقة صناعية بإيران والان نبدء بالتفاصيل
وقال التلفزيون اليراني "الحريق اندلع في المنطقة الصناعية بحي جاجرود بمنطقة برديس"، وقال مسؤول في إدارة الإطفاء للتلفزيون الرسمي إن سبب الحريق لا يزال قيد التحقيق.
ووقعت حوادث أخرى في منشآت إيرانية خلال الأسابيع المنصرمة بما في ذلك حريق في منشأة نطنز النووية تحت الأرض الشهر الماضي تسبب في أضرار جسيمة لكن المسؤولين الإيرانيين قالوا إن العمليات لم تتأثر.
ووقع انفجار في منشأة طبية شمالي العاصمة طهران في يوليو مما أسفر عن مقتل 19 شخصا. وقال المسؤولون إن الانفجار نجم عن تسرب غاز.
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