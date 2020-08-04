شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الكويتي: صحة الأمير في تحسن ملحوظ والان نبدء بالتفاصيل

طمأن سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء أعضاء مجلس الأمة ان صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في "تحسن ملحوظ ولله الحمد" سائلا الله العلي القدير أن يمن على سموه بالشفاء العاجل والعودة قريبا إلى دولة الكويت.

يذكر أن أمير الكويت موجود حاليا في الولايات المتحدة لاستكمال العلاج بعد الخضوع لعملية جراحية.

وكان الشيخ صباح أجرى عملية جراحية أواخر الشهر الماضي تكللت بالنجاح ، بحسب ما أعلنه الديوان الأميري.