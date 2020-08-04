شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الكويتي: صحة الأمير في تحسن ملحوظ والان نبدء بالتفاصيل
يذكر أن أمير الكويت موجود حاليا في الولايات المتحدة لاستكمال العلاج بعد الخضوع لعملية جراحية.
وكان الشيخ صباح أجرى عملية جراحية أواخر الشهر الماضي تكللت بالنجاح ، بحسب ما أعلنه الديوان الأميري.
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