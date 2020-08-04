شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا.. 5 آلاف إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت روسيا تسجيل 5159 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الثلاثاء، مما يرفع الإجمالي في أنحاء البلاد إلى 861423، وهو رابع أكبر عدد إصابات في العالم. وقال مركز مواجهة أزمة فيروس كورونا في روسيا إن 144 شخصا توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لتبلغ حصيلة الوفيات الرسمية 14351 في البلد البالغ عدد سكانه نحو 145 مليون نسمة.

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