شكرا لقرائتكم خبر عن غرامة مالية لمخالفي ارتداء الكمامة في أكبر مدينة فيتنامية والان نبدء بالتفاصيل

يواجه الأشخاص الذين يتم ضبطهم وهم لا يرتدون قناع الوجه في الأماكن العامة في مدينة هو تشي مينه الأكبر من حيث عدد السكان في فيتنام عقوبة الغرامة اعتبارا من غد الأربعاء، في إطار جهود الحد من تفشي فيروس كورونا ، وفقا للإعلام الرسمي.

وقال نجوين تيان نهان، رئيس لجنة الحزب الشيوعي في مدينة هو تشي مينه، إن: "ارتداء أقنعة الوجه هو إجراء بسيط للغاية ولكنه فعال للوقاية من كوفيد19-، لذا فإن الأشخاص الذين لا يفعلون ذلك يواجهون خطر الإصابة بالعدوى، ووهو أمر يشكل أيضا مخاطر على الجمهور .. الانتهاك يحتاج إلى التعامل معه".

وأفادت صحيفة دان تراى على الانترنت اليوم الثلاثاء بأن القواعد الجديدة سوف تدخل حيز التنفيذ عقب توجيه رسمى صادر عن رئيس مجلس مدينة هو تشي مينه، نجوين تانه فونج. وسوف يكون رجال الشرطة مسؤولين عن تنفيذ الدوريات وتوقيع غرامات تصل إلى مايساوي 13 دولارا.