شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الرابع.. الإمارات "صفر" وفيات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 189 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 61,352 حالة ، مععدم تسجيل أي حالة وفاة لليوم الرابع على التوالي. وأعلنت الوزارة عن شفاء 227 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 55,090 .

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