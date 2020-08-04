«الملكية الأردنية» تستأنف رحلاتها الجوية السبت المقبل

أعلنت الخطوط الجوية الملكية الأردنية اليوم الثلاثاء استئناف رحلاتها الجوية بداية من يوم السبت المقبل بعد توقف دام نحو خمسة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونشرت الخطوط الأردنية على موقعها الإلكتروني الرسمي، مواعيد رحلاتها، مشيرة إلى أنها ستسير رحلات إلى كل من إيطاليا وقبرص اعتباراً من يوم الثامن آب/اغسطس الجاري، وإلى كندا يوم 13 من الشهر الجاري، وإلى ماليزيا وتايلاند في أول أيلول/سبتمبر المقبل.

وكان رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، أعلن الشهر الماضي عودة الرحلات الجوية بشكل محدود لدول لا يزيد وضعها الوبائي خطورة عن الأردن.

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وصرح وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، بأن عمل المطارات سيكون أمام الرحلات القادمة من الدول الخضراء، أي الدول التي يكون فيها الوضع الوبائي منخفض الخطورة.

وأشار إلى أن الأولوية في العودة ستكون للمواطنين الأردنيين المقيمين في هذه الدول، وممن مكثوا فيها 14 يوما دون الخضوع لحجر صحي، مع اشتراط إحضار فحص مخبري بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا قبل ثلاثة أيام من الوصول.