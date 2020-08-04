الجيش الإسرائيلي يعلن عن شن غارات على أهداف للجيش السوري

أعلن الجيش الإسرائيلي عن شن غارات جوية على أهداف تابعة للجيش السوري في جنوب سوريا الاثنين، رداً على محاولة هجوم" إرهابي" تم إحباطه على طول الحدود السورية مساء أمس الأحد.

ووفقا لوحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ،نفذت طائرات الجيش ، بما في ذلك الطائرات المقاتلة وطائرات المروحيات ، الضربات ، بحسب ماذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست " الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني .

وقال المتحدث في بيان إن الأهداف التي تم استهدافها في الضربات تضمنت نقاط المراقبة وآليات جمع المعلومات الاستخباراتية والأسلحة المضادة للدبابات ووسائل التحكم والقيادة في القواعد العسكرية السورية.

وأضاف : "يعتبر الجيش الإسرائيلي النظام السوري مسؤولاً عن جميع العمليات التي تتم على أراضيه وسيواصل العمل بتصميم ضد جميع الهجمات على سيادة دولة إسرائيل".

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد هدد بالرد على الهجمات ضد بلاده.

كان مصدر عسكري سوري قد صرح أن حوامات اسرائيلية استهدفت مساء اليوم الاثنين "بعض نقاطنا في القنيطرة دون خسائر بشرية".

وقال المصدر " في تمام الساعة 40,10 من مساء اليوم قامت حوامات العدو الإسرائيلي بإطلاق رشقات من الصواريخ على بعض نقاطنا على الحد الأمامي باتجاه القنيطرة واقتصرت الخسائر على الماديات"،بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

كانت سانا قد ذكرت في وقت سابق من مساء اليوم الاثنين أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء ريف دمشق الجنوبي الغربي.