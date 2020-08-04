رياضة 2020-08-04 | 14:31 781 مشاهدة اعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، إصابة عدد من لاعبي واداريي المنتخب الوطني لكرة القدم.



وأضاف أن "إدارة المنتخب اتخذت منذ اللحظة الأولى بالمعسكر كل الإجراءات اللازمة لحماية الجميع من خلال تطبيق التعليمات الصحية وعزلت اللاعبين الذين يشعرون بأية أعراض داخل غرفهم مباشرة.. نتمنى لنجومنا السلامة والتعافي سريعاً". وذكر الاتحاد السوري في بيان ان "الفحوص التي أجريت للاعبي منتخبنا الوطني والكادر الفني والإداري يوم أمس، كشفت عن إصابة كل من "اللاعبين: مارديك مارديكيان- محمد عنز- أحمد أشقر- أحمد الأحمد ومن الكادر الفني والإداري: عساف خليفة- وسام غيبور- مهند أسعد" بفيروس كورونا وبناء عليه تم عزل اللاعبين والكادر بشكل كامل بعيداً عن مقر إقامة الفريق مع توفير الرعاية اللازمة لهم".وأضاف أن "إدارة المنتخب اتخذت منذ اللحظة الأولى بالمعسكر كل الإجراءات اللازمة لحماية الجميع من خلال تطبيق التعليمات الصحية وعزلت اللاعبين الذين يشعرون بأية أعراض داخل غرفهم مباشرة.. نتمنى لنجومنا السلامة والتعافي سريعاً". ومن المقرر ان يواجه المنتخب السوري المنتخب الوطني العراقي في الثامن من أيلول المقبل ودياً على ملعب "فرانسوا حريري" في أربيل استعداداً للتصفيات الاسيوية المزدوجة.

المحرر: محمد خليل

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كانت هذه تفاصيل خبر قبل مواجهة اسود الرافدين بنحو شهر.. كورونا يضرب المنتخب السوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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