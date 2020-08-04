حذر مسؤول صحي إيراني من أنه قد لا يكون مفر من فرض حكم عسكري في البلاد مع احتمال زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا بـ10 مرات وتسجيل نحو 1600 وفاة يوميا بحلول سبتمبر.
وقال محبوب رضا محمود فر، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا اليوم الثلاثاء: "سنواجه مرحلة خطيرة في مكافحة الفيروس في سبتمبر المقبل، وفي حال استمرار الوضع الراهن نتوقع أن تتضاعف أعداد المصابين بنحو 10 مرات، وتسجيل 1600 حالة وفاة على الأقل يوميا".
وأضاف: "للأسف فإن الحكومة استعجلت في رفع الإغلاق واستئناف الأعمال وهي تكتفي حاليا بتقديم النصائح.. أعتقد أن الحكومة ارتكبت خطأ بقرار إجراء امتحانات الشهادة العامة وينبغي إلغاء جميع الأنشطة التي تؤدي إلى تجمع عدد كبير من المواطنين".
وأضاف: "للأسف فإن الحكومة استعجلت في رفع الإغلاق واستئناف الأعمال وهي تكتفي حاليا بتقديم النصائح.. أعتقد أن الحكومة ارتكبت خطأ بقرار إجراء امتحانات الشهادة العامة وينبغي إلغاء جميع الأنشطة التي تؤدي إلى تجمع عدد كبير من المواطنين".
واعتبر محبوب فر، أنه لن يكون أمام الحكومة في الخريف المقبل سوى فرض حجر صحي صارم لمدة شهرين، وهذا لن يتحقق سوى عبر فرض حكم عسكري.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول إيراني: الحكومة استعجلت رفع قيود كورونا وقد نواجه 1600 وفاة يومياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.