مسؤول إيراني: الحكومة استعجلت رفع قيود كورونا وقد نواجه 1600 وفاة يومياً

وقال محبوب رضا محمود فر، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا اليوم الثلاثاء: "سنواجه مرحلة خطيرة في مكافحة الفيروس في سبتمبر المقبل، وفي حال استمرار الوضع الراهن نتوقع أن تتضاعف أعداد المصابين بنحو 10 مرات، وتسجيل 1600 حالة وفاة على الأقل يوميا".وأضاف: "للأسف فإن الحكومة استعجلت في رفع الإغلاق واستئناف الأعمال وهي تكتفي حاليا بتقديم النصائح.. أعتقد أن الحكومة ارتكبت خطأ بقرار إجراء امتحانات الشهادة العامة وينبغي إلغاء جميع الأنشطة التي تؤدي إلى تجمع عدد كبير من المواطنين".

واعتبر محبوب فر، أنه لن يكون أمام الحكومة في الخريف المقبل سوى فرض حجر صحي صارم لمدة شهرين، وهذا لن يتحقق سوى عبر فرض حكم عسكري.