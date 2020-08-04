رسمياً.. كاسياس يعلق قفازاته في سن الـ39

2020-08-04 | 14:14
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أعلن أسطورة الكرة الإسباني ونادي ريال مدريد، إيكر كاسياس، اعتزاله الرسمي والنهائي لعام كرة القدم بعد مسيرة احترافية دامت 21 عامًا.
استطاع الإسباني الحصول على العديد من الإنجازات في عالم الساحرة المستديرة وأهمها كأس العالم وبطولتين لأمم أوروبا مع منتخب إسبانيا بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا 3 مرات مع ريال مدريد.
وغرد كاسياس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في وداع كرة القدم، وكتب: "الشيء المهم هو المسار الذي تسير عليه وتسافر به والأشخاص الذين يرافقونك في مشوارك وليس الوجهة التي تأخذك إليها".
وتابع: "كل ما وصلت إليه نتيجة للعمل والجهد جاء بمفرده، وأعتقد وبدون تردد أنني يمكنني القول بأن هذا كان طريقي وحلمي المنشود".
ووضع الحارس الإسباني صورة له من ملعب "سانتياجو برنابيو" الذي شهد أغلب فترات تألقه في كرة القدم مع ريال مدريد على مدار 16 عامًا.
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