رسمياً.. كاسياس يعلق قفازاته في سن الـ39

وبدأ كاسياس مشواره الكروي من عام 1999 مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد وحتى رحيله عام 2015 إلى نادي بورتو في الدوري البرتغالي.

استطاع الإسباني الحصول على العديد من الإنجازات في عالم الساحرة المستديرة وأهمها كأس العالم وبطولتين لأمم أوروبا مع منتخب إسبانيا بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا 3 مرات مع ريال مدريد.



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وغرد كاسياس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في وداع كرة القدم، وكتب: "الشيء المهم هو المسار الذي تسير عليه وتسافر به والأشخاص الذين يرافقونك في مشوارك وليس الوجهة التي تأخذك إليها".

وتابع: "كل ما وصلت إليه نتيجة للعمل والجهد جاء بمفرده، وأعتقد وبدون تردد أنني يمكنني القول بأن هذا كان طريقي وحلمي المنشود".

ووضع الحارس الإسباني صورة له من ملعب "سانتياجو برنابيو" الذي شهد أغلب فترات تألقه في كرة القدم مع ريال مدريد على مدار 16 عامًا.