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رسمياً.. كاسياس يعلق قفازاته في سن الـ39

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2020-08-04 | 14:14

رسمياً.. كاسياس يعلق قفازاته في سن الـ39

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أعلن أسطورة الكرة الإسباني ونادي ، إيكر كاسياس، اعتزاله الرسمي والنهائي لعام كرة القدم بعد مسيرة احترافية دامت 21 عامًا.
وبدأ كاسياس مشواره الكروي من عام 1999 مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد وحتى رحيله عام 2015 إلى نادي بورتو في الدوري البرتغالي.

استطاع الإسباني الحصول على العديد من الإنجازات في عالم الساحرة المستديرة وأهمها كأس العالم وبطولتين لأمم أوروبا مع منتخب إسبانيا بالإضافة إلى 3 مرات مع ريال مدريد.

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وغرد كاسياس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في وداع كرة القدم، وكتب: "الشيء المهم هو المسار الذي تسير عليه وتسافر به والأشخاص الذين يرافقونك في مشوارك وليس الوجهة التي تأخذك إليها".

وتابع: "كل ما وصلت إليه نتيجة للعمل والجهد جاء بمفرده، وأعتقد وبدون تردد أنني يمكنني القول بأن هذا كان طريقي وحلمي المنشود".

ووضع الحارس الإسباني صورة له من ملعب "سانتياجو برنابيو" الذي شهد أغلب فترات تألقه في كرة القدم مع ريال مدريد على مدار 16 عامًا.

 


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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